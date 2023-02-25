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Юные бугульминцы приняли участие в экоакции «Рыбе – быть!»
На территории особо охраняемой природной территории «Липовское урочище» прошла природоохранная акция «Рыбе – быть!» (Балык – булсын!)». В мероприятии, приуроченном ко Дню защитника Отечества, приняли участие ребята из спортклуба Адреналин, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.
«Помочь зимующей рыбе может каждый. Несколько прорубленных лунок – дополнительное количество кислорода в воде, – рассказал начальник межрайонного отдела комитета по Бугульминскому району Тимур Гиниатуллин. – Здесь обитают краснокнижные виды такие, как форель ручьевая и хариус».
Всего было пробурено 70 лунок. Юные спортсмены отметили, что всегда стараются принимать участие в экоакциях.
«Надеемся, что благодаря нашим совместным усилиям, рыба на реке будет жить», – отметили ребята.
Ранее акция по предотвращению замора рыбы из-за недостатка кислорода в водоемах «Бурим лунки — спасаем рыбу» прошла и на озере Верхний Кабан.
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