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На озере Верхний Кабан прошла экоакция «Бурим лунки — спасаем рыбу»
На озере Верхний Кабан состоялась акция по предотвращению замора рыбы из-за недостатка кислорода в водоемах «Бурим лунки — спасаем рыбу». Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.
Вместе с инспекторами ведомства в мероприятии приняли участие специалисты лаборатории, сотрудники ГБУ «НПО Геоцентр РТ», представители Средневолжского ТУ Росрыболовства, Комитета по биоресурсам и Управления МЧС по Татарстану.
«Для рыб необходимо прорубать проруби и делать лунки, чтобы дать им возможность подышать. Работы по аэрации водоемов, особенно там, где нет проточной воды, начинаются при толщине льда больше 10 сантиметров», — рассказала инспектор Элиза Кашапова.
Было пробурено около 50 лунок, каждую из них заложили сухим камышом, ветками и травой — стебли предотвращают промерзание воды и служат своеобразными газообенниками. Озеро Кабан было выбрано не случайно, здесь несколько лет назад был зафиксирован мор рыбы.
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