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Юные альметьевцы нарисовали и очистили стены города от граффити
В преддверии Международного дня защиты детей первоклассники школы №10 Альметьевска провели увлекательную экскурсию. Юные горожане смогли на практике познакомиться с различными работами по содержанию городских пространств.
Ребятам показали, как происходит очистка остановочных павильонов и заборов, также школьники смогли нарисовать и очистить поверхность от граффити. Затем они отправились на кольцевую развязку, где им продемонстрировали, как правильно ухаживать за зелеными насаждениями — высаживать цветы и скашивать траву.
Первоклассники с большим энтузиазмом приняли участие в этом процессе, внося свой посильный вклад в благоустройство родного города.
Кульминацией мероприятия стало знакомство со специальной техникой, которая используется при содержании дорог. Ребята с интересом рассматривали спецтранспорт и даже посидели в кабинах.
Подобные практические занятия будут продолжены. Такой опыт поможет детям с раннего возраста осознать важность заботы о чистоте и порядке в родном городе, а также привить им трудолюбие и ответственность.
Для первоклассников экскурсия стала настоящим открытием — они не только узнали много нового о работах по благоустройству, но и смогли лично поучаствовать в некоторых из них.
«Больше всего мне понравилось сидеть в грузовике и сажать цветы», — поделилась Есения Гарнышева.
Илье Моисееву также запомнились посадка цветов и полив. «Я никогда не был на такой экскурсии, мне очень понравилось», — отметил мальчик.
Организаторами события выступили пресс-служба главы Альметьевского района и МУП «Городское управление автомобильных дорог».
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Альметьевске 1 июня пройдет «Digital Сабантуй».
Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ.
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