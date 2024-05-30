В Альметьевске 1 июня пройдет «Digital Сабантуй»

В Международный день защиты детей в Альметьевске запланировано множество мероприятий. Анонсами ярких событий с «Татар-информом» поделились в пресс-службе муниципального образования.

Так, на площади Молодежного центра «Фабрика креативных процессов» пройдет «Digital Сабантуй» в тематике цифрового искусства и молодежного предпринимательства.

На территории развернутся локации с образовательной программой в сфере бизнеса и молодежного предпринимательства и «Ярмарка начинающих предпринимателей», где будет представлена продукция собственного производства от участников фестиваля-конкурса Almet Digital Art с тематикой «Философия Сабантуя».

Также гостей будут встречать артисты уличного театра «Легкие крылья», точка современной электронной музыки «Татар Дент», игровая развлекательная программа, а также интерактивные мастер-классы. Семейный альбом пополнит фото на фоне картины «Сабантуй в будущем», созданной с использованием искусственного интеллекта. Желающие создать шедевры из глины осуществят мечты в гончарной мастерской Фабрики.

В залах Молодежного центра «Фабрика креативных процессов» будут проходить образовательные программы приглашенных спикеров, турнир по киберспорту, интерактив «Погружение в виртуальную реальность».

По окончанию мероприятия состоится награждение победителей фестиваля с участием главы района Тимура Нагуманова.

Для этого для всех гостей в этот день с 11 до 17 часов будут работать 11 точек активностей в формате народных гуляний. Каждая из 11 площадок несет свою ценность, смысл, увлечение по интересам. Ожидаемый охват — 5,5 тыс. семей.

Детей и взрослых ждут культурно-массовые мероприятия, семейные спортивные состязания, семейные мастер-классы — изготовление сувениров, семейных талисманов и оберегов, выставки, игры, конкурсы, викторины, шоу мыльных пузырей, квесты.

Картинная галерея встретит гостей вернисажем выставки «Мир науки, техники и искусства», приуроченной к году научно-технологического развития в Республике Татарстан. Музыкальное сопровождение обеспечат композиции в исполнении учащихся музыкальной школы №1. Выставка рассчитана на широкий круг посетителей начиная с 3 лет.

В стенах краеведческого музея гости праздника окунутся в историческую атмосферу и познакомятся с национальными традициями и обрядами, попробуют 8 сортов травяного чая из самовара, послушают сказки прабабушки, поиграют в фольклорные игры, а главное, составят Формулу Счастья своей семьи, примут участие в розыгрыше призов. Мероприятие будет интересно семьям с маленькими детьми.

Интерактивная праздничная программа «Бэхетле Элмэт», организованная Детской библиотекой им. Тукая, откроется концертной программой, которую продолжит выступление «Петрушка и Шурале» кукольного театра «Радужка». В библиотеке можно написать письмо с пожеланиями счастья своим родным людям, поиграть в настольные игры, посмотреть любимые мультфильмы, познакомиться с новыми книгами и приобрести полиграфическую продукцию.

На площадке центра детско-юношеского творчества пройдет гала-концерт творческих коллективов, развернётся автогородок, где запланированы соревнования семейных команд (не менее 3 поколений) на велосипедах, будут работать мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, шахматный турнир большими шахматными фигурами порадует любителей интеллектуальных игр. Для малышей от года рисование ладошками, аппликации, лепка.

В парке Здоровье также ждут развлекательные мероприятия: краски холи, рисование цветными мелками на асфальте, мыльные пузыри и творческие мастер-классы, а также благотворительный концерт «Солнечный круг», который подготовили дети с ограниченными возможностями здоровья.

В центре психологической поддержки «Нур» в рамках празднования Года семьи для семейных пар устроят арт-свидание. Гостям предложат освоить азы гончарного мастерства и создания изделий из гипса, поучаствовать в мастер-классе «Приготовлено с любовью», пройти совместно сканер любви, создать свою формулу счастья и семейный оберег с помощью контурной росписи посуды, семейную мелодию любви на мастер-классе по звуковой терапии, а главное, сохранить счастье в душе каждой семейной пары.

22 ноября 2023 года Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024-й в России станет Годом семьи. Как отмечалось в документе, решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей. 7 февраля заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева сообщила, что в Татарстане утвержден план мероприятий.