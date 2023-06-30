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Юная жительница Казани выступит в полуфинале проекта «Голос. Дети. Казахстан»
Одиннадцатилетняя уроженка Казани Ралина Ибраева завтра, 1 июля, представит Татарстан в полуфинале проекта «Голос. Дети. Казахстан» («Qazaqstan Даусы. Балалар»), который пройдет в прямом эфире.
Сейчас певица находится в Астане и активно готовится к очередному этапу конкурса. Полуфинал начнется в субботу, в 17.30; его можно будет посмотреть в интернете.
При этом в 19.30 по московскому времени откроется онлайн-голосование. У желающих поддержать представительницу Татарстана будет на это полчаса времени.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что на «слепых прослушиваниях» Ралина Ибраева исполнила песню на татарском языке «Туган тел» на слова Габдуллы Тукая. К ней повернулись все четверо наставников.
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