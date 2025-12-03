news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
СВО 3 декабря 2025 10:03

Юнармейцы и учащиеся Новошешминской гимназии поддержали акцию «Письмо солдату»

Читайте нас в
Телеграм
Юнармейцы и учащиеся Новошешминской гимназии поддержали акцию «Письмо солдату»

В Новошешминской гимназии прошла трогательная акция «Письмо солдату». Юнармейцы и школьники подготовили для участников СВО теплые послания с детскими рисунками и открытками.

В каждом письме – слова поддержки, новогодние пожелания и главное желание ребят: чтобы защитники скорее вернулись домой живыми и здоровыми.

Собранную почту уже передали волонтерам – она отправится к нашим бойцам в ближайшие дни.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

Фото: пресс-служба Новошешминского района РТ.

по теме Пятнадцать тонн поддержки: колонна из Новошешминска отправилась к бойцам СВО
Пятнадцать тонн поддержки: колонна из Новошешминска отправилась к бойцам СВО
#СВО
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Главе КАМАЗа Сергею Когогину присвоено звание Героя Труда РФ

Главе КАМАЗа Сергею Когогину присвоено звание Героя Труда РФ

2 декабря 2025
Мэр Иннополиса Дмитрий Вандюков досрочно сложил полномочия

Мэр Иннополиса Дмитрий Вандюков досрочно сложил полномочия

2 декабря 2025