Юнармейцы и учащиеся Новошешминской гимназии поддержали акцию «Письмо солдату»

В Новошешминской гимназии прошла трогательная акция «Письмо солдату». Юнармейцы и школьники подготовили для участников СВО теплые послания с детскими рисунками и открытками.

В каждом письме – слова поддержки, новогодние пожелания и главное желание ребят: чтобы защитники скорее вернулись домой живыми и здоровыми.

Собранную почту уже передали волонтерам – она отправится к нашим бойцам в ближайшие дни.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.