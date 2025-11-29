Пятнадцать тонн поддержки: колонна из Новошешминска отправилась к бойцам СВО

Сегодня с центральной площади Новошешминского района в путь отправилась крупная партия гуманитарной помощи для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Колонна из семи машин, загруженных самым необходимым, взяла курс на передовую.

Акция по сбору помощи стала очередным доказательством сплоченности и неравнодушия местных жителей. Общий вес сформированного груза превысил 15 тонн.

В составе отправки — не только стандартные продуктовые наборы и личные посылки, но и техника, необходимая бойцам: два автомобиля, два мотоцикла, генераторы, запчасти, строительные материалы и другие вещи, собранные строго по запросам военнослужащих.

Гуманитарную миссию возглавил глава района Егор Тарнавский. Перед отправкой он обратился к жителям, поблагодарив всех, кто принял участие в подготовке колонны.

«Эта гуманитарная помощь — больше, чем просто груз. Это наша общая поддержка и вера в наших бойцов. Благодарю всех жителей, организации и предприятия района за ваше неравнодушие и готовность помочь», — подчеркнул Егор Тарнавский.

Маршрут колонны пройдет через новые регионы, где сейчас выполняют боевые задачи военнослужащие из Новошешминского района.

Впереди у волонтеров длинная и сложная дорога. Им пожелали безопасного пути и скорейшего возвращения домой.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.