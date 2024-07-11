Юлия Навальная* внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Информация появилась на сайте ведомства.

Ранее она была объявлена в розыск МВД РФ. Навальной* предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей «Участие в экстремистском сообществе».

«Юлия Навальная скрылась от органов предварительного следствия, в связи с чем объявлена в розыск. Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — указали в суде.

*внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.