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Юлия Навальная* внесена в перечень террористов и экстремистов
Юлия Навальная* внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Информация появилась на сайте ведомства.
Ранее она была объявлена в розыск МВД РФ. Навальной* предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей «Участие в экстремистском сообществе».
«Юлия Навальная скрылась от органов предварительного следствия, в связи с чем объявлена в розыск. Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — указали в суде.
*внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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