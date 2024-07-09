Суд в Москве заочно арестовал Юлию Навальную за участие в экстремистском сообществе

Басманный районный суд заочно арестовал вдову Алексея Навального*, Юлию. Ей предъявлено обвинение в участии в экстремистском сообществе, сообщает ТАСС.

«Юлия Навальная скрылась от органов предварительного следствия, в связи с чем объявлена в розыск. Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», – говорится в сообщении. Навальной вменяют участие в экстремистском сообществе. Ей грозит до шести лет лишения свободы.

Срок будет исчисляться с момента экстрадиции Навальной на территорию РФ либо с момента задержания на территории России.

*внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.