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Суд в Москве заочно арестовал Юлию Навальную за участие в экстремистском сообществе
Басманный районный суд заочно арестовал вдову Алексея Навального*, Юлию. Ей предъявлено обвинение в участии в экстремистском сообществе, сообщает ТАСС.
«Юлия Навальная скрылась от органов предварительного следствия, в связи с чем объявлена в розыск. Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», – говорится в сообщении. Навальной вменяют участие в экстремистском сообществе. Ей грозит до шести лет лишения свободы.
Срок будет исчисляться с момента экстрадиции Навальной на территорию РФ либо с момента задержания на территории России.
*внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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