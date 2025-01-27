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Общество 27 января 2025 09:50

Юлия на Еву, Иван на Германа: челнинцы стали чаще менять свои имена

В Набережных Челнах количество желающих поменять имя из года в год увеличивается. Так, по итогам 2024 года их оказалось 834, тогда как в 2023 году имя поменяли 670 горожан. Как отметила на аппаратном совещании начальник Управления ЗАГС Равиля Зарипова, увеличение составило 25%.

Докладчица упомянула следующие случаи смены имен: Юлия на Еву, Ксения на Сюзану, Иван на Германа, Амир на Ракима.

«Поэтому хотела еще раз акцентировать внимание на том, чтобы родители более обдуманно выбирали имя ребенку», – посоветовала спикер.

Ранее «Татар-информ» опубликовал рейтинг самых редких и популярных имен в Набережных Челнах.

#Набережные Челны #Имена
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