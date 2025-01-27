Челнинцы назвали своих детей Алладином, Сальмой и Федерикой

В Набережных Челнах родители достаточно оригинально называют своих малышей. Необычными женскими именами стали Ава, Иветта, Сальма, Млада, Русалина, Федерика. Лишь по одному разу использовались такие мужские имена, как Азаль, Алладин, Дориан, Драгомир, Ливан, Маркус, Саваш, Фамиль. С докладом на аппаратном совещании выступила начальник Управления ЗАГС Автограда Равиля Зарипова.

Самыми популярными именами в Челнах в 2024 году стали София и Амир. Второе место заняли имена Ясмина и Тимур, на третье место переместились Амина и Марк.

Почти 500 детям (240 мальчиков и 227 девочек) родители дали редко используемые имена. Например, имя Релан происходит от имен отца, которого зовут Ренат, и матери – Ландыш.

Традиционно мальчиков рождается чуть больше, чем девочек, – 52% (2542) и 48% (2390) соответственно.