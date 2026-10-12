Юбилейный Казанский полумарафон собрал более 10 тыс. участников

Казанский национальный полумарафон 2025 года

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В столице Татарстана 10 и 11 октября состоялся юбилейный, десятый Казанский национальный полумарафон, объединивший свыше 10 тыс. участников. Взрослые бегуны вышли на дистанции 3, 10 и 21,1 километра, а для самых юных состоялись детские забеги, сообщает пресс-служба серии спортивных мероприятий TIMERMAN.



На территории экстрим-парка «УРАМ» в рамках полумарафона были организованы национальные активности, работал маркет локальных брендов. На сцене выступили танцевальный коллектив «Кофеин», Irma The First, голос новой татарской сцены AZAGIR, ансамбль народного танца «Яз» и группа «Ямьле». Финишировавших участников традиционно ждали татарские угощения.

«Казанский национальный полумарафон – особенный старт для нашей команды еще и потому, что он традиционно завершает сезон TIMERMAN. В этом году на старт вышли более 10 тыс. человек, и для нас это очень сильная финальная точка большого спортивного года», – заметил директор серии спортивных мероприятий TIMERMAN Вадим Янгиров.

«При этом полумарафон сохраняет свой узнаваемый характер: здесь бег соединяется с культурой Татарстана, локальными традициями и современной городской атмосферой. Для нас важно, чтобы именно таким – масштабным, живым и самобытным – оставался финальный старт сезона», – добавил он.

На дистанции 10 километров среди мужчин лучшим стал Павел Егоров с результатом 29:56. Серебро взял Антон Большаков (30:13), а бронзу – Степан Филиппов (30:16).

Среди женщин на данной дистанции первой пришла Анастасия Томилова с результатом 33:37. Второе место заняла Наталья Коршунова (33:41), а третьей – Надежда Сизова (34:14).

На дистанции 21,1 километра среди мужчин победу одержал Винсент Ятор из Кении с результатом 1:03,25. Серебро завоевал Дмитрий Неделин (1:03,40), а бронза досталась Ярославу Бякину (1:03,44).

На аналогичной дистанции среди женщин лучший результат показала Луиза Лега – 1:11,29. Второй финишировала Ульяна Андреева (1:11,58), третьей – Вероника Ганыш (1:12,17). Андреевой и Ганыш удалось обновить личные рекорды.

Отдельно в рамках полумарафона уделили внимание развитию инклюзивного спорта. На старт вместе с участниками вышли подопечные фонда «Больше Чем Можешь», которых сопровождали волонтеры проекта.

На колясках дистанцию 3 километра преодолели четыре подопечных, 10 километров – два подопечных, а 21,1 километра – семь подопечных. С сопровождением на дистанцию 3 километра вышли еще три подопечных, на дистанцию 600 метров – тоже три, а на дистанцию 21,1 километра – один.

Участников сопровождали 65 волонтеров. В их числе были сотрудники Федерального казначейства, а также заместитель министра образования и науки РТ Рамиль Хайруллин.

Казанский национальный полумарафон завершил спортивный сезон команды TIMERMAN 2026 года. Следующим крупным стартом серии станет Казанский марафон, намеченный на май 2027-го.