Кениец Ятор стал победителем Казанского полумарафона на дистанции 21,1 км

Фото: t.me/timerman_org

Победителем Казанского национального полумарафона 2026 года на дистанции 21,1 километра среди мужчин стал кениец Винсент Ятор. Он преодолел ее за 1 час 3 минуты 25 секунд.

Второе место у Дмитрия Неделина, показавшего результат 1 час 3 минуты 40 секунд. Третьим стал Ярослав Бякин с результатом 1 час 3 минуты 44 секунды.

Среди женщин на дистанции 21,1 километра победу одержала Луиза Лега, потратившая на ее преодоление 1 час 11 минут 29 секунд. Второе и третье места заняли Ульяна Андреева и Вероника Ганыш, показавшие результаты 1 час 11 минут 58 секунд и 1 час 12 минут 17 секунд соответственно.

На дистанции 10 километров среди мужчин лучшим оказался Павел Егоров, пробежавший ее за 29 минут 56 секунд. На втором и третьем местах разместились Антон Большаков (30 минут 13 секунд) и Степан Филиппов (30 минут 16 секунд).

Среди женщин первой дистанцию 10 километров пробежала Анастасия Томилова с результатом 33 минуты 37 секунд. Второй пришла Наталья Коршунова (33 минуты 41 секунда), третьей – Надежда Сизова (34 минуты 17 секунд).

Фото: t.me/timerman_org.