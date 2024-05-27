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Юбилейный, десятый по счету квиз «Чикләвек» собрал в Москве девять команд
В Москве прошел юбилейный, десятый по счету квиз «Чикләвек», организованный Советом молодежи при Полпредстве РТ в РФ. Девять команд посоревновались в знании биографий выдающихся татарских просветительниц Сары Шакуловой, Мухлисы Буби и Фатихи Аитовой, сообщает пресс-служба полпредства.
Первая в мире интеллектуальная игра, которая ведется только на татарском языке, объединила представителей студенческих землячеств ведущих московских вузов и активистов молодежных объединений.
Победу одержала сборная Московского государственного университета «Зирәк тиен». На втором месте — команда «Язгы тамчылар». А третьей стала команда Института Каюма Насыри, состоявшая из слушателей курсов татарского языка при институте, работающего на базе школы №1186 имени Мусы Джалиля.
Для гостей и участников вечера активистки Совета молодежи подготовили творческие номера. Они представили спектакль «Әниемнең якын дуслары».
Поприветствовал участников квиза и наградил победителей заместитель полпреда Татарстана Эмиль Файзуллин.
Видео: Амир Аббясов / Полпредство РТ в РФ.
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