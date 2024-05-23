В Москве 25 мая пройдет юбилейный татарский интеллектуальный квиз «Чикләвек»

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

Десятая юбилейная татарская интеллектуальная игра «Чикләвек» пройдет в Москве 25 мая. Об этом сообщили в совете молодежи РТ в столице.

Викторину посветят трем выдающимся татарским просветительницам: Мухлисе Буби, Саре Шакуловой, Фатихе Аитовой. Гостям также покажут спектакль, поставленный по мотивам историй их жизни

После игры всех участников ждет чаепитие.

Вход по регистрации: Для гостя или игрока-одиночки: https://forms.gle/XYZLTaRNK4PXEbCY9. Для команд: https://forms.gle/CkRzvy4fe6XkcTq5A

Адрес: Измайловский парк, адрес: Московский проспект, д. 2 (ст.м. Партизанская, ст. МЦК Соколина Гора). Сбор гостей в 16:00. Начало игры в 17:00.