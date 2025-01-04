Юбилейный, десятый фестиваль «Кукморские валенки» ждет гостей 5 января

Фото: пресс-служба Минкультуры РТ

Завтра, 5 января, в 10 часов утра на Комсомольской площади города Кукмора состоится торжественное открытие юбилейного, десятого по счету Всероссийского фестиваля — ярмарки народного творчества «Кукморские валенки». Об этом сообщают организаторы события.

В течение дня состоятся творческие и спортивные соревнования среди команд-участников (в том числе — конкурс на самую лучшую ростовую куклу в виде валенка), ярмарка валенок, изделий ручной работы и сувениров местного производства. На главной сцене будет организован концерт с участием заслуженной артистки РТ Марины Карповой, артиста татарской эстрады Марата Яруллина и фолк-группы ZAKARIA.

Участниками фестиваля станут восемь команд (каждая включает десять человек). Они будут представлять Атнинский, Балтасинский, Заинский, Кукморский, Мензелинский и Рыбно-Слободский районы РТ и соседнюю Республику Марий Эл. Также среди них окажется сборная команда из Удмуртии, Башкортостана и Татарстана.

Фото: пресс-служба Минкультуры РТ

На этот раз фестиваль продлится два дня. Сегодня, накануне основных мероприятий, участники события посетят Кукморский валяльно-войлочный комбинат. Там они смогут не только ближе познакомиться с процессом производства валяной обуви, но и принять участие в мастер-классах, посвященных валяльному ремеслу.

Фестиваль «Кукморские валенки» проводится в целях сохранения и развития самобытности культуры и декоративно-прикладного творчества народов, проживающих на территории Татарстана, выявления лучших образцов народного творчества и поддержки существующих коллективов и народных умельцев. Его учредителями выступают Президентский фонд культурных инициатив, администрация Кукморского района РТ и Кукморский валяльно-войлочный комбинат. Проведение фестиваля «Кукморские валенки» соответствует целям и задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Кукморский район Татарстана славится валяльно-войлочным промыслом. Производство валяных изделий известно здесь с середины XIX века, первая валяльная фабрика заработала в Кукморе в 1867 году. Сегодня это крупный валяльно-войлочный комбинат, выпускающий разнообразную валяную обувь и изделия из шерсти.

Жители муниципалитета очень гордятся своим ремеслом. На комбинате сейчас трудятся разные поколения одних и тех же семей. Отличительной особенностью предприятия является сохранение традиций валяльного ремесла, что позволяет продолжать изготавливать натуральную и качественную обувь в наше время.

Фото: пресс-служба Минкультуры РТ

Проект «Кукморские валенки» районного Дома культуры стал победителем в конкурсе на предоставление грантов Президента РФ на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. Для реализации проекта РДК Кукморского района получил 1 млн 998 тыс. рублей. Это не первая победа в конкурсе на получение гранта от ПФКИ, ежегодно Дом культуры заявляется на него с проектами и побеждает.

В ноябре 2024 года команда проекта «Кукморские валенки» была удостоена третьего места премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства» среди городов с населением до 100 тыс. человек.

С 2025 года в России стартовали новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер — от экономики до экологии. В этом году в Татарстане будут реализованы 11 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На связанные с ними мероприятия будет направлено 44,2 млрд рублей.