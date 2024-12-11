Фестиваль-ярмарка «Кукморские валенки» впервые будет двухдневным

Юбилейный X Всероссийский фестиваль-ярмарка народного творчества «Кукморские валенки» состоится с 4 по 5 января. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя исполкома Кукморского района Айгуль Ахметшина.

«В отличие от предыдущих лет, мы организуем двухдневный фестиваль. 4 января — заезд команд. К слову, их 8: из Республики Татарстан, Марий Эл, Башкортостана и Удмуртии. 5 января — торжественная часть, где команды будут соревноваться в творчестве, спорте. Красной нитью проходит тема валенок», — отметила она.

В первый день участники фестиваля посетят Кукморский валяльно-войлочный комбинат. Их познакомят с процессом производства валяной обуви, проведут мастер-классы по этому ремеслу.

Во второй день на Комсомольской площади города Кукмора состоится торжественное открытие фестиваля, творческие и спортивные соревнования среди команд-участников, ярмарка валенок, изделий ручной работы и сувениров местного производства. Также гостей ожидают дегустация национальных блюд и мастер-классы по созданию знаменитых кукморских валенок.

Ожидается, что мероприятие соберет свыше 5 тысяч человек.

На закрытии фестиваля пройдет награждение команд и концертная программа с участием заслуженной артистки РТ Марины Карповой, артиста эстрады Марата Яруллина и фолк-группы ZAKARIA.

Фестиваль «Кукморские валенки» стал победителем в конкурсе грантов Президента РФ в категории «Проекты в области культуры, искусства и креативных индустрий». На реализацию проекта ДК Кукморского района получил 1 998 000 рублей (из 6 млн общих расходов).

Фестиваль проводится ежегодно с 2015 года. Учредителями фестиваля является Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ), Администрация Кукморского муниципального района Республики Татарстан и Кукморский валяльно-войлочный комбинат.