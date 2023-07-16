ЮАР: Вопрос личного участия Путина в саммите БРИКС еще решается

Владимир Путин и Серил Рамафоса в 2016 году

Фото: kremlin.ru

Власти ЮАР решают вопрос о личном участии Президента РФ Владимира Путина в саммите БРИКС, который в августе состоится в Йоханнесбурге. Об этом рассказал генеральный секретарь правящей партии «Африканский национальный конгресс» Фикиле Мбалула, передает РИА Новости.

«Правительство работает над вопросом, приедет ли президент России Владимир Путин лично на саммит БРИКС. Мы позволим правительству разобраться с этим вопросом и оставим его в надежных руках Президента [ЮАР Сирила Рамафосы]», — заявил политик после заседания Национального исполнительного комитета АНК.

Мбалула напомнил, что ЮАР является членом Международного уголовного суда и должна помнить о своих обязательствах. «Но Правительство способно решить этот вопрос <…>», — подчеркнул он.

Ранее газета The Financial Times со ссылкой на вице-президента ЮАР Пола Машатиле написала, что Рамафоса напрямую обсуждает с Путиным ситуацию вокруг ордера Международного уголовного суда. До этого вице-президент сообщил изданию News24, что власти ЮАР пытаются убедить Президента РФ не приезжать на саммит, так как страна должна будет арестовать его, хотя это и представляется невозможным шагом.

Позднее Путин по телефону обсудил с Рамафосой саммит БРИКС. По информации пресс-службы Кремля, они условились «провести на саммите отдельную встречу для обстоятельного обмена мнениями по двусторонней и международной повестке дня».