Путин обсудил с Рамафосой саммит БРИКС и зерновую сделку

Президент РФ Владимир Путин сегодня провел телефонные переговоры со своим южноафриканским коллегой Сирилом Рамафосой. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Лидеры двух стран условились «провести на саммите [БРИКС] отдельную встречу для обстоятельного обмена мнениями по двусторонней и международной повестке дня».

Президент ЮАР дополнительно проинформировал главу российского государства о подготовке к запланированному на 22–24 августа в Йоханнесбурге саммиту БРИКС.

Ранее газета The Financial Times со ссылкой на вице-президента ЮАР Пола Машатиле написала, что Рамафоса напрямую обсуждает с Путиным ситуацию вокруг ордера Международного уголовного суда.

До этого Машатиле сообщил изданию News24, что власти ЮАР пытаются убедить Президента РФ не приезжать на саммит БРИКС в Йоханнесбурге, так как страна ратифицировала Римский статут и, значит, должна будет арестовать его, что, впрочем, невозможно.

«Для нас это большая дилемма. Конечно, мы не можем его арестовать. Это если бы как вы пригласили своего друга к себе домой, а затем арестовали его», — пояснил Машатиле, добавив, что лучшим решением для ЮАР было бы, если бы Путин не приезжал, но российская сторона настаивает на его визите.

Кроме того, Путин и Рамафоса затронули такие вопросы, как африканская мирная инициатива, обсуждение которой будет продолжено в привязке к саммиту Россия — Африка в конце июля, и зерновая сделка.