YouTube-проект «СалаваTik» выпустил предновогодний клип

В преддверии новогодних праздников YouTube-проект «СалаваTik» выпустил новый клип. Дети исполнили композицию «Чыршы-чыршы» из репертуара певицы Ильсии Бадретдиновой.

«„СалаваТік’и“ встречают зиму с новой песней. Будем вместе веселиться в Новом году, водить хороводы вокруг елки», — комментируют авторы проекта его новый выпуск.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что YouTube-проект «СалаваTik» в конце сентября завершил свой первый сезон. Всего было снято 16 видеоклипов, в парках и скверах Казани состоялись шесть концертов, юные артисты выступили на «Литературном Сабантуе» в Арском районе.

Участниками проекта стали многие известные певцы, в том числе финалистка проекта «Голос» Саида Мухаметзянова, певица Лэйна и другие. Песни, которые исполняет коллектив «СалаваТік», каждый месяц публикует журнал «Салават күпере» с текстами и нотами.