Первый сезон проекта «СалаваTik» завершился клипом на песню «Мактанчык үрдәк»

Завершился первый сезон YouTube-проекта «СалаваTik» — в последнем выпуске дети спели песню про хвастливую утку «Мактанчык үрдәк». Автор слов и музыки — Виталий Агапов.

Всего было снято 16 видеоклипов. Среди них — клип в поддержку хоккейной команды «Ак Барс», татарская народная игровая песня «Чума үрдәк, чума каз!», собравшая 45 тыс. просмотров. Также в рамках проекта прошли и другие активности: в парках и скверах Казани состоялись шесть концертов, юные звезды выступили на «Литературном Сабантуе» в Арском районе.

Участниками проекта стали известные личности, певцы, в том числе финалистка проекта «Голос» Саида Мухаметзянова, певица Лэйна и др. Кроме того, песни в исполнении коллектива «СалаваТік» каждый месяц публикуются в журнале «Салават күпере» с текстами и нотами.

«Каждый день мы слышим слова благодарности от детских садов, школ. Конечно, мы планируем продолжить этот проект. На сегодняшний день готовится сборник из 16 песен в исполнении „СалаваТік“. У нас его давно просят учителя музыки. Оказалось, что спрос на татарские песни очень большой», — рассказала главный редактор изданий «Салават күпере» и «Сабантуй» Зиля Хуснутдинова.