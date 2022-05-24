YouTube не планирует уходить из России, заявило его руководство

YouTube не намерен уходить из России, видеосервис останется, чтобы предоставлять россиянам независимые новости. Об этом во время Всемирного экономического форума в Давосе рассказала гендиректор платформы Сьюзан Воджицки.

«Мы видим в этом конфликте, что информация действительно играет важную роль, информация может быть оружием <...>. Причина, по которой мы еще работаем в России: мы считаем, что важно доставлять в Россию независимые новости», — цитирует ее РБК.

Сьюзан Воджицки отметила, что присутствие YouTube помогает россиянам получать ту же информацию, что и жители других стран.

«Мы считаем, что важно помочь гражданам узнать, что происходит, иметь обзор со всего мира», — полагает она.

Гендиректор YouTube отметила, что в период спецоперации на Украине сервису очень важно сосредоточиться на ответственности и стать «хорошим игроком», предоставляющим пользователям информацию из надежных источников.

Ранее депутат Госдумы от Крыма предложил не менее чем на 10 лет запретить в России работу видеосервиса. Так он предложил отреагировать на блокировку официального канала Госдумы.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории Украины. В ответ на это США, страны Европы и Азии стали ужесточать антироссийские санкции.