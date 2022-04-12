Депутат Госдумы предложил запретить YouTube на 10 лет

В России необходимо на законодательном уровне запретить видеохостинг YouTube. И запрет должен держаться не менее 10 лет, уверен депутат Госдумы от Крыма Алексей Черняк.

«Я намерен предложить руководству Государственной думы рассмотреть вопрос законодательно запретить работу YouTube на территории нашей страны минимум на десять лет. Даже если через год-два они захотят вернуться, у них это не получится, а их место быстро займут наши отечественные сервисы», — передает РИА Новости слова депутата.

Народный избранник считает блокировку канала «Дума ТВ» свидетельством цензуры. Также этот акт видеохостинга он расценил как нарушение прав и свобод россиян.

Ранее Google и входящий в его структуру YouTube заблокировали официальный канал Госдумы. В компании это объяснили введением санкций против большинства депутатов нижней палаты российского парламента.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории Украины. В ответ на это США, страны Европы и Азии стали ужесточать антироссийские санкции.