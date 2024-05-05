Yle: Финляндия обвинила Россию в сбоях в работе GPS

В Финском заливе наблюдаются сбои в работе GPS, Министерство иностранных дел Финляндии обвинило в создании помех Россию. Об этом сообщает финская телерадиокомпания Yle.

Ситуацию обсудили Президент Финляндии Александр Стубб и министерский комитет Правительства по иностранным делам. По словам главы МИД страны Элины Валтонен, «масштабы помех» увеличились с начала широкомасштабных боевых действий, а сами сбои «во многом изменили свою форму».

Проблемы с позиционированием в районе Финского залива и у российско-финской границы усилились две недели назад. При этом за последний год пилоты насчитали сотни сбоев в GPS, которые могут повлиять на организацию воздушного движения.

По мнению Валтонен, помехи могут повлиять на гражданскую авиацию, но сейчас у граждан нет поводов для беспокойства, так как ситуация находится под контролем властей. «На данный момент это не вызывает тревоги и не должно каким-либо образом волновать пассажиров», — заверила она.

При этом глава финского МИД заметила, что неизвестно, является создание помех позиционированию преднамеренной деятельностью со стороны России или нет. Она уточнила, что РФ пытается защитить собственную критически важную инфраструктуру от украинских ударов.

У России имеются базы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Финском заливе и Балтийском море — в Калининграде, Санкт-Петербурге и Кронштадте. Недавно, 27 апреля, летевший из Хельсинки самолет авиакомпании Finnair не смог сесть в аэропорту Тарту из-за проблем с работой GPS. Через три дня министры иностранных дел Эстонии, Литвы и Латвии обвинили РФ в подавлении работы GPS в районе Балтийского моря. Пресс-секретарь губернатора Калининградской области ответил на аналогичное заявление одного из финских политиков, назвав его «абсурдным».