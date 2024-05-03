Пресс-секретарь губернатора Калининградской области ответил на заявление о помехах GPS

Пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков назвал «абсурдным» заявление финского политика про помехи GPS, которые якобы идут с территории. Он отметил, что высказывания разных политических деятелей из соседствующих с РФ стран становятся все более абсурдными, даже граничат с неадекватностью.

«Во-первых, как наземный, так и воздушный калининградский транзит, в том числе и пассажирский, был ограничен абсолютно волюнтаристским способом странами Прибалтики и прежде всего Литвой. В том числе поэтому значительно возрос пассажиропоток в наш аэропорт "Храброво". Сейчас только группа кампаний "Аэрофлот" совершает порядка 20 рейсов в сутки. Самолеты наши из-за ограничений летают над нейтральными водами Балтийского моря. Трудностей в навигации и использовании GPS они не испытывают», – цитирует спикера РИА «Новости».

Он также подчеркнул, что модуль GPS в Boeing и Airbus «Аэрофлота» или, например, Finnair ничем друг от друга не отличаются.

В свою очередь, Лысков рекомендовал всем, включая «финских соседей», открыть любое приложение для отслеживания пассажирских самолетов и посмотреть на маршруты прежде чем делать подобные заявления. В противном случае политики могут оказаться в нелепой ситуации, отметил пресс-секретарь.

Напомним, ранее директор финского Института международных отношений и кандидат в евродепутаты от правящей в Финляндии партии Мика Аалтола заявил, что следует ограничить доступ для граждан России в Калининградскую область. Он отметил, что от РФ и Калининграда, в частности, расположенного на берегу Балтийского моря, исходят помехи в работе GPS. А раз Россия мешает им осуществлять авиаперелеты, то следует и Западу запретить или ужесточить доступ России в Калининград, сказал он.