В Казахстане началось голосование на референдуме по поправкам в конституцию

В Казахстане стартовало голосование на республиканском референдуме по внесению изменений и дополнений в конституцию.

Кроме того, на текущий момент Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уже проголосовал на референдуме, передает РИА Новости.

Закрытие большинства участков произойдет в 20.00 (17.00 по Москве), но некоторые участки расположены в другом часовом поясе, поэтому начнут и закончат свою работу на час позже в 20.00 (18.00 по Москве). Кроме того, 65 участков функционируют при представительствах Казахстана в разных странах, соответственно, откроются и закроются по местному времени.

Поправки касаются в первую очередь относительного ограничения полномочий президента, большего влияния парламента, а также некоторых прав и свобод граждан. Кроме того, поправки предусматривают запрет для близких родственников главы республики занимать руководящие должности в государственных и квазигосударственных структурах.