Яшар Ниязбаев: Турция сделала все возможное, чтобы посадить Украину за стол переговоров

Фото: kremlin.ru

Вина за срыв достигнутых в прошлом при посредничестве Турции договоренностей между Украиной и Россией полностью лежит на Киеве, который поменял к ним отношение под давлением Запада. Об этом в беседе с корреспондентом «Татар-информа» заявил эксперт по Турции Яшар Ниязбаев.

«Много раз говорилось, что были определенные договоренности, но в последний момент Украина поменяла отношение вообще ко всему. Наверное, получила определенные указания со стороны Европы и США. Вероятно, под давлением и с гарантиями, что дадут оружие, а Украина должна отказаться от мирных переговоров», – считает Ниязбаев.

Напомним, во время прошедшей в Сочи встречи Президентов России и Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь предложил Владимиру Путину оказать посредничество в переговорах с Украиной. Однако российский лидер ответил ему, что ранее «договоренности, достигнутые при посредничестве Турции, Украина отправила на свалку».

Ниязбаев выразил мнение, что произнося эти слова, Президент России не желал уколоть Эрдогана, поскольку тот сделал все возможное, чтобы посадить Украину за стол переговоров.

«Поэтому никакого укола в сторону Эрдогана и Турции не было. Они же сделали все возможное, чтобы посадить Украину за стол переговоров, чтобы все стабилизировать. Но все пошло по другому сценарию, потому что украинское руководство решило послушать Запад, а не исходить из своей объективной реальности», – отметил эксперт.

Полное интервью с Яшаром Ниязбаевым об итогах встречи в Сочи Президентов России и Турции уже доступно на нашем сайте: Эксперт Ниязбаев: «Если бы Эрдоган слушал только риторику Запада, хорошо было бы России?»