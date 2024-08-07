Яруллин, Юдин или Яшкин: кто должен стать капитаном «Ак Барса» после ухода Лукоянова

Альберт Яруллин отождествляет собой современный «Ак Барс» и является в каком-то смысле символом команды

Фото: Михаил Захаров / «Татар-информ»

Претендентов на роль капитана в «Ак Барсе» немного

Глобальная перестройка в казанском клубе коснулась в этом году не только тренерского штаба. Серьезно реформирован и состав команды. Ушло много звездных опытных хоккеистов. После того как «Ак Барс» покинули Александр Радулов и Вадим Шипачев, первоначально не было сомнений, кому отдастся капитанская нашивка, – разумеется, Артему Лукоянову. 35-летний старожил казанцев был настроен на 14-й сезон в «Ак Барсе».

Однако этого не сложилось: в начале августа клуб официально объявил о расставании с Лукояновым.

«Будем смотреть. У нас есть свое видение. До начала сезона еще месяц, будем пробовать разные варианты. На каком-то из них остановимся уже после турнира в Санкт-Петербурге», – говорил на открытой тренировке «Ак Барса» главный тренер команды Анвар Гатиятулин.

На сегодняшний день вопрос выбора капитана в «Ак Барсе» – злободневный и актуальный. Очевидных претендентов на эту роль в команде, на самом деле, немного. Первый и логичный кандидат – защитник Альберт Яруллин. После трех лет, проведенных в «Тракторе», воспитанник казанцев вернулся в родной клуб. 31-летний хоккеист отождествляется с современным «Ак Барсом» и является в каком-то смысле символом команды.

Яруллин с удовольствием общается с прессой, имеет большой вес в раздевалке и взаимодействует практически со всеми игроками. Это было видно уже на первых тренировках команды в августе. Сам Яруллин не против взять на себя обязанности капитана, однако защитник не из тех игроков, кто любит заниматься сплачиванием команды вне хоккейных мероприятий. Например, известно, что Альберт Яруллин является не особым любителем клубных корпоративов и, как правило, пропускает подобного рода мероприятия в каждой команде, в которой выступает, будь то «Трактор» или «Ак Барс».

Дмитрий Юдин выступает за «Ак Барс» с 2018 года и, как передают игроки команды, является душой коллектива Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Интересный вариант – защитник Дмитрий Юдин

Весьма любопытный вариант, подходящий на роль капитана, – 29-летний защитник Дмитрий Юдин. Хоккеист выступает за «Ак Барс» с 2018 года и, как передают игроки команды, является душой коллектива. Юдин прекрасно ладит со всеми партнерами, умеет разрядить напряжение в раздевалке шуткой, но что самое главное – никогда не боится разговаривать с болельщиками в периоды неудачных результатов команды.

Хрестоматийный пример – игры в плей-офф минувшего сезона против «Автомобилиста». В Екатеринбурге «Ак Барс» сопровождала приличная по количеству армия фанатов. После третьего кряду поражения в серии от болельщиков казанцев слышались нецензурные выражения в сторону наставника команды Зинэтулы Билялетдинова. Дмитрий Юдин был одним из немногих хоккеистов, кто заступился за выдающегося главного тренера «Ак Барса» и в спокойном тоне выслушал все претензии фанатов.

Юдин располагает к себе как человек, имея массу положительных качеств. Это подтверждают и остальные игроки клуба. Так что кандидатура Дмитрия на капитанство не менее логичная, чем Яруллина. Тем более что защитник уже на протяжении шести лет выступает за «Ак Барс».

Хочет ли сам Юдин быть капитаном? Скорее нет, чем да. В беседе с корреспондентом «ТИ-Спорт» Дмитрий признался, что он не особо охотно общается с судьями. Для него это процесс не из приятных. А в роли капитана команды диалоги с арбитрами значатся как обыденность и само собой разумеющееся.

Дмитрий Яшкин является самым звездным и медийным, судя по активности в социальных сетях, игроком команды Фото: ak-bars.ru

Кто, если не Юдин и Яруллин?

Если продолжать рассуждать по поводу капитанства в «Ак Барсе», можно придумать еще одну-две фамилии. Если не Яруллин и не Юдин, то тогда, наверное, нападающий Дмитрий Яшкин. Форвард является самым звездным и медийным, судя по активности в социальных сетях, игроком команды.

Опыт капитанства у Яшкина в КХЛ уже был. Когда нападающий в 2022 году перебрался из «Аризоны» в СКА, главный тренер петербуржцев Роман Ротенберг незамедлительно назначил чеха лидером коллектива.

Яшкин производит приятное впечатление в общении с прессой, однако в роль истинного капитана он не сказать что вживается хорошо. Нападающий неэмоционален, всегда спокоен и редко бывает заведен. В Яшкине не чувствуется той энергии, которая, например, была у Александра Радулова, который только одним словом мог воодушевить партнеров.

То же самое, к слову, можно сказать об Илье Сафонове. 23-летний нападающий впервые получил капитанскую нашивку при Олеге Знарке в виде эксперимента на один матч. А потом остался капитаном еще на пару игр. При Билялетдинове Сафонов неоднократно назначался ассистентом капитана, и «старше» его по чину в раздевалке были только самые звездные хоккеисты «Ак Барса».

Сафонов не мастер говорить громкие пафосные речи. Хоккеисту присущи скромность, покладистость. Поэтому в роли настоящего капитана его представить тяжело.