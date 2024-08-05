«Я чувствую давление, это точно»: как Анвар Гатиятулин готовит «Ак Барс» к сезону в КХЛ

За прошедшие июнь и июль казанцы подписали пятерых хоккеистов

Фото: ak-bars.ru

Новички «Ак Барса» постепенно вливаются в команду

Лето 2024 года выдается насыщенным для «Ак Барса». За прошедшие июнь и июль казанцы подписали пятерых хоккеистов: Егора Коршкова из «Амура», Альберта Яруллина из «Трактора», Александра Барабанова из «Сан-Хосе», Ника Петана из «Миннесоты», а также Егора Бабенко из «Лады».

Состав «Ак Барса» претерпел серьезные изменения. Ушли главные звезды команды, а роль лидеров теперь будут вынуждены тянуть совершенно другие игроки. Как показала сегодняшняя тренировка, первые наброски по звеньям у новоиспеченного главного тренера казанцев Анвара Гатиятулина выглядят следующим образом:

1-е звено: Барабанов – Кателевский – Яшкин (Защитники: Яруллин и Журавлев);

2-е звено: Кошелев – Семенов – Коршков (Защитники: Юдин и Князев);

3-е звено: Дыняк – Сафонов – Терехов (Защитники: Лямкин и Марченко);

4-е звено: Быков – Галимов – Бабенко (Защитники: Лучевников и Евсеев).

Понятно, что сочетания в тройках атаки пока предварительны. До сих пор еще не приступил к тренировкам центральный нападающий Ник Петан. Он явно будет играть на месте Кателевского в первом звене. У защитников, к слову, также не работал на льду Митчелл Миллер, который, очевидно, будет в первой или второй паре обороны.

До начала регулярного чемпионата КХЛ остается чуть меньше месяца. В конце августа у «Ак Барса» запланирован большой турнир имени Пучкова в Санкт-Петербурге. Помимо казанцев там выступят СКА, «Сочи», «Куньлунь Редстар», «Северсталь» и олимпийская сборная России.

Во многом именно турнир Пучкова разложит сочетания в звеньях «Ак Барса» на первые матчи регулярки, что и подтвердил Анвар Гатиятулин в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорт».

«Пока о конкретных сочетаниях в команде я вам сказать не могу. То, что вы сегодня увидели, – предварительные наброски. Мы должны попробовать разные тройки игроков в контрольных матчах, только потом можно будет делать какие-то выводы», – сказал наставник «Ак Барса».

Один из самых громких трансферов «Ак Барса» в это межсезонье – подписание Егора Коршкова Фото: ak-bars.ru

Готовы ли на себя взять бремя звезд Коршков и Барабанов?

Два самых громких трансфера «Ак Барса» в это межсезонье – подписания Егора Коршкова и Александра Барабанова. На обоих хоккеистов в команде рассчитывают как на ключевых лидеров.

Коршков блестяще проявил себя в прошлом сезоне за «Амур». Под руководством Андрея Мартемьянова форвард вышел на свой пик и провел самый результативный год в карьере, набрав 44 очка в 67 матчах регулярного чемпионата. Внушительный вклад нападающего в успехи команды позволил хабаровчанам впервые за долгое время выйти в плей-офф Кубка Гагарина.

К высоким ожиданиям от тренерского штаба и руководства «Ак Барса» Егор Коршков психологически готов. Это он произнес в разговоре с корреспондентом «ТИ-Спорт».

«На меня рассчитывают как на главную звезду команды. Мешает ли это? Не мешает, а скорее мотивирует. Надо показать, что так и есть. К этому идём и готовимся», – сказал нападающий.

Предстоящим сезоном за «Ак Барс» грезит и экс-форвард «Сан-Хосе» Александр Барабанов. Прошлый регулярный чемпионат в НХЛ в составе «акул» для нападающего выдался катастрофически провальным. «Шаркс» не вышли в плей-офф, оказавшись худшим клубом по очкам в турнирной таблице. А сам Александр набрал за более чем 40 матчей всего 13 (4+9) результативных баллов.

В сезоне 2024/2025 Барабанов готов проявить себя исключительно с положительной стороны. В нападающем был лично заинтересован Анвар Гатиятулин, который до перехода Александра созванивался с ним по телефону и объяснял большие задачи клуба на этот год.

«Мне позвонил главный тренер. Я уже работал с Анваром Рафаиловичем. Тут отличный город, а клуб всегда борется за самые высокие места. Это и стало определяющим фактором», – сказал Барабанов корреспонденту «ТИ-Спорт».

Восстановить тренерскую репутацию необходимо и Анвару Гатиятулину Фото: ak-bars.ru

«Я чувствую давление, это точно»

Предстоящий сезон для «Ак Барса» будет сложным во всех смыслах.

Во-первых, команде нужно будет реабилитироваться перед собственными болельщиками за печальный вылет уже в первом раунде Кубка Гагарина прошлого сезона (от «Автомобилиста, 1-4).

Во-вторых, восстановить тренерскую репутацию необходимо и Анвару Гатиятулину. Напомним, наставник в прошлом сезоне был уволен из «Трактора» одним из первых по прошлому сезону в КХЛ за неудовлетворительные результаты. Гатиятулин лишился работы осенью 2023 года и был приглашен в «Ак Барс» весной 2024-го.

Как сообщают некоторые источники, во время своей «безработицы» Гатиятулин проходил стажировку сразу в нескольких командах НХЛ: «Ванкувер», «Даллас», «Каролина». Подобная тренерская заинтересованность в новых знаниях свидетельствует только об одном – Анвар Гатиятулин хочет доказать всем, что он птица более высокого полета.

У 48-летнего специалиста нет как таковых регалий в КХЛ. Высшая планка Гатиятулина как тренера была в 2022 году, когда «Трактор» дошел до полуфинала Кубка Гагарина и вылетел от «Магнитки». Скромновато для тренера, который возглавил «Ак Барс».

Тем не менее на уровне сборной определенного успеха Гатиятулин достиг. Будучи вхожим в тренерский штаб Ильи Воробьева, он завоевал с национальной командой России бронзовые медали чемпионата мира 2019 года.

В беседе с корреспондентом «ТИ-Спорт» Гатиятулин признался, что в любом случае испытывает давление со стороны болельщиков и СМИ еще до начала сезона. Тренер понимает, каких результатов ждут в таком большом клубе, как «Ак Барс». Победу в Кубке Гагарина, и только.

«Клуб с большими амбициями. Я чувствую давление, это точно. Первые шаги мы обсуждали, смотрели предыдущие сезоны, поэтому приняли решение двигаться именно таким составом. Ребятам прошлогоднего состава желаем удачи. У нас есть опции дополнительные, процесс комплектования никогда не прекращается», – сообщил наставник «Ак Барса».