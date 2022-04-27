Яровинский - о легионерах «Рубина»: «Следим за ними, но что будет летом никто не знает»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал ситуацию с покинувшими клуб иностранными футболистами. По словам функционера, в казанском клубе продолжают поддерживать связь с уехавшими из России легионерами.

«Мы коммуницируем и общаемся, но всё равно пока нет понимания, что будет летом. Все уехавшие легионеры играют в своих командах, кроме Хван Ин Бома, который скоро восстановится и вернётся в общую группу. Мы следим за игроками, потому что они по-прежнему наши футболисты, но что будет летом, никто не знает», – цитирует Яровинского Metaratings.

Кроме того, спортивный директор казанского клуба рассказал о том, как происходил контакт с Хвичей Кварацхелией, который чуть ранее перешел в итальянский «Наполи».

«С Хвичей не общаюсь, потому что с ним по телефону тяжело взаимодействовать. Ему сложно говорить по-русски, это были бы дежурные фразы: «всё хорошо», «всё нормально». Поэтому с ним коммуникация затруднена из-за языка исключительно. Я грузинского не знаю, мне сложно. Я думаю, Хвича себя прекрасно чувствует. Подробнее все вопросы о Кварацхелии мы сейчас обсуждать не готовы», – подчеркнул Яровинский.

Напомним, ранее футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал трансфер экс-полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии в итальянский «Наполи».