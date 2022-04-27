«Уверен, «Рубин» получит деньги за трансфер» – агент Сафонов о переходе Хвичи в «Наполи»

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал трансфер экс-полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии в итальянский «Наполи». По словам функционера, грузинский футболист сможет заиграть в неаполитанском клубе.

«Сможет ли Хвича заменить Инсинье в "Наполи"? Да, я считаю он сможет, и там он заиграет. Не вижу для него никаких проблем, у него все для этого есть. Для Хвичи - это вызов. В свое время в Италии играло немало грузинских футболистов, это их лига, их футбол. Поэтому в плане адаптации Кварацхелии в Серии А не вижу, вообще, никаких проблем. Думаю, он заиграет», – заявил Сафонов в беседе с корреспондентом спортивной редакции «Татар-информа».

Кроме того, агент выразил уверенность в том, что «Рубин» получит за Кварацхелию свои честно заработанные деньги.

«Там какие-то свои должны быть схемы. Я даже не думаю, я уверен, что "Рубин" получит свои деньги. У агента Хвичи и руководства клуба прекрасные отношения. Многие клиенты Мамуки Джугели играли в "Рубине", поэтому я не вижу абсолютно никаких причин сомневаться в том, что казанский клуб получит свои честно заработанные деньги.

Сейчас таких схем будет целая куча. Сейчас легионеры из наших клубов будут уходить в условный "Кайрат", а потом оттуда в Европу. Просто "Рубин" сделал это первым. Да и раньше такое было. В свое время Канчельскис перешел из "Шахтера" в "Спартак", а на следующий день уехал в "Манчестер Юнайтед". Да, есть такие схемы. Кто-то придумал законы, а кто-то придумал, как их обходить. Что, думаете, все деньги в Батуми останутся? За то, что он там одну игру сыграл, один гол забил. Это смешно. Что думаете, все на идиотов похожи? Не бывает такого, поверьте мне», – отметил Сафонов.

Напомним, президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис объявил о пятилетнем контракте с Хвичей Кварацхелией.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал о причинах и следствиях ухода Кварацхелии из казанского клуба.