Яровинский назвал фейком четырехмиллионную зарплату Фамейе в «Рубине»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал переход в казанский клуб ганского форварда Джоэля Фамейе. По словам функционера, слухи о заработной плате новичка казанцев в 4 млн рублей в месяц являются фейками.

«Это абсолютно фэйковая информация. И вообще сейчас почему-то принято «Рубин» связывать с каким-то огромными тратами. И что мы всех заваливаем деньгами, тем самым заманиваем игроков к нам. То есть больше у нас никаких преимуществ нет, конечно. Мы ведь всегда всех заваливали деньгами, особенно в РПЛ. Куча футболистов «Зенита», «Спартака», «Локомотива» мечтали перейти к нам только ради денег. А в ФНЛ мы продолжили то же самое», – цитирует Яровинского «Спорт-Экспресс».

Кроме того, спортивный директор «Рубина» заявил о том, что интерес казанцев к нападающему имелся еще далеко до вылета команды в ФНЛ.

«Мы просто с ним разговаривали. Интерес к нему от «Рубина» был ещё до того, как мы вылетели в ФНЛ», – подчеркнул Яровинский.

Напомним, «Рубин» подписал контракт с одним из лучших форвардов прошлого розыгрыша ФНЛ, ганским форвардом Джоэлем Фамейе.

Ранее форвард выступал за «Оренбург». В минувшем сезоне футболист провёл за «горожан» 29 матчей и отметился 15 голами и 6 голевыми передачами.