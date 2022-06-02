«Рубин» подписал контракт с ганским форвардом «Оренбурга» Фамейе

«Рубин» подписал контракт с нападающим «Оренбурга» Джоэлем Фамейе. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Отмечается, что контракт с 25-летним ганцем рассчитан на три года. В «Рубине» Фамейе будет выступать под номером 20.

Ранее форвард выступал за «Оренбург». В минувшем сезоне футболист провёл за «горожан» 29 матчей и отметился 15 голами и 6 голевыми передачами.

Напомним, в минувшем сезоне Российской Премьер-лиги «Рубин» под руководством Леонида Слуцкого занял 15-е место и впервые в истории казанского футбола вылетел в Футбольную национальную лигу.

Ранее «Рубин» пополнился сразу пятью новичками: Валерием Чуперкой, Александром Зотовым, Дмитрием Кабутовым, Олегом Ивановым и Артемом Поповым.