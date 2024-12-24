Ярослав Нилов: В Татарстане будущих инженеров готовят со школьной скамьи

Татарстан уделяет большое внимание профориентационным проектам для школьников. Дети проходят не только общеобразовательную программу, но и дополнительные занятия, на которых их обучают, к примеру, основам робототехники, программирования, моделирования. На это во время визита в эколого-технологический лицей № 79 Советского района Казани обратил внимание председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Профессионально ориентационные проекты крайне важны, молодые ребята занимаются робототехникой, моделируют, программируют, и тем самым у них развивается креативная инженерная мысль. Это их личностный ресурс и потенциал. Здесь будущих инженеров готовят со школьной скамьи», — заявил парламентарий.

Также он подчеркнул значимость доступности получения образования для всех детей. Так, в лицее №79 «Родина» созданы все условия для обучения детей с аутизмом совместно со сверстниками. Такие практики, полагает депутат, необходимо распространять на другие регионы или формировать их на уровне законодательных предложений для внедрения по всей России.

По словам председателя Комитета Госсовета по социальной политике Светланы Захаровой, совместное обучение воспитывает в детях великодушие и доброту, терпимость, уважение, взаимопомощь. Уже со школьной скамьи ребята учатся принимать различия и оказывать поддержку сверстникам. «Такой подход помогает не только улучшить социальные навыки, но и заложить основы для формирования ответственной и заботливой личности», — уверена она.

Лицей №79 Советского района Казани был открыт в 2024 году. В нем обучаются 698 детей, в том числе 20 с особенностями здоровья. Помимо осмотра образовательного учреждения Ярослав Нилов, Светлана Захарова и член Общественной палаты Российской Федерации Ольга Павлова приняли участие в церемонии награждения учеников, успешно сдавших нормы ГТО. Ярослав Нилов вручил им благодарность Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов.