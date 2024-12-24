Ученики казанского лицея №79 приняли участие в сдаче норм ГТО

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

На площадке казанского эколого-технологического лицея №79 прошло торжественное мероприятие по выполнению нормативов ГТО.

В мероприятии приняли участие Председатель комитета Государственной думы Федерального собрания РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, заслуженный тренер РФ, Посол ГТО, член Общественной палаты РФ Ольга Павлова, Председатель Комитета Государственного Совета РТ по социальной политике Светлана Захарова, заместитель руководителя исполкома Казани по социальным вопросам Гузель Сагитова и исполнительный директор Региональной общественной организации «Готов к труду и обороне» Республики Татарстан Артур Сабитов.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

«Сегодня были награждены участники комплекса ГТО, которые выполнили нормативы ГТО на золотой знак отличия — 33 ученика лицея №79.Такие награды за спортивные достижения подчеркивают важность поддержания хорошей физической формы и развития здоровой нации. За огромный вклад в развитие комплекса ГТО и активное участие в реализации федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография» прошло награждение спортивной семьи Казаковых: Марии Николаевны, Анны Вячеславовны, Артема Вячеславовича и главы семейства Вячеслава Михайловича, который на сегодняшний день находится на специальной военной операции», — поделилась с журналистом «Татар — информа» Ольга Павлова.