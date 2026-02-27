Ярослав Нилов наградил молодогвардейцев Татарстана

Фото: пресс-служба «Молодой гвардии Единой России» РТ

На прошедшем в Государственном Совете РТ выездном заседании круглого стола на тему «Социально-трудовые права ветеранов боевых действий и увековечивание памяти погибших защитников Отечества: вызовы и решения» наградили татарстанских активистов «Молодой гвардии Единой России». Об этом сообщает пресс-служба МГЕР РТ.

Председатель Комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов вручил награды депутату Госсовета РТ, руководителю Регионального штаба ТРО ВОО «Молодая гвардия Единой России» Руслану Шигабуддинову и главе Елабужского местного отделения МГЕР Роману Епанешникову.

Общественников отметили за добросовестный труд, активную работу по оказанию помощи участникам специальной военной операции и волонтерскую деятельность.

«Это большой труд нашей команды, нашего гуманитарного штаба МГЕР, наших муниципальных районов. Мы выражаем благодарность всем причастным – жителям, молодогвардейцам, организующим работу, а также благотворителям, кто нам помогает. Огромное спасибо всем, и мы будем продолжать нашу деятельность до тех пор, пока она необходима. Победа обязательно будет за нами», – прокомментировал награждение Руслан Шигабуддинов.

На этом круглом столе предложили пересмотреть статус ветерана боевых действий, о чем ранее сообщал «Татар-информ».