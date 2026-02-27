В Госсовете Татарстана предложили пересмотреть статус ветерана боевых действий

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

В Казани на круглом столе, организованном профильными комитетами Государственного Совета РТ и Государственной Думы РФ, прозвучало предложение распространить право на получение статуса ветерана боевых действий на новые категории граждан. С соответствующим призывом выступил председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» в Татарстане Сергей Липовой

Общественник заявил о необходимости внесения поправок в федеральный закон о ветеранах. Он напомнил, что на сегодняшний день законодательно закреплен статус ветерана лишь для пяти войн и конфликтов, включая Афганистан и Сирию. При этом, по его словам, около 35 ветеранских организаций по всей стране добиваются признания через суды.

«Представьте ситуацию: ветеран с наградами приходит в суд и начинает доказывать, что он там воевал. <...> И вот они приходят в суд, и им говорят: „А мы вас туда не посылали, доказательств мало“», – описал типичный сценарий Липовой.

По его данным, на 2000 год в живых оставалось от 230 тыс. до 250 тыс. таких ветеранов, и с каждым годом их становится меньше. «Они уходят каждый год. И вот этот ветеран, вымотанный хождением по чиновничьим кабинетам, по судам, приходит домой, на него смотрят его дети, внуки. И вы думаете, у этих детей, внуков появляется желание защитить Родину? Нет», – заявил представитель «Офицеров России».

Липовой предложил внести поправки в федеральный закон, позволяющие признать ветеранами участников других локальных конфликтов – по аналогии с тем, как это было сделано для ветеранов боевых действий в Таджикистане после вмешательства Президента РФ Владимира Путина. Проблема, по его мнению, заключается в необходимости документального подтверждения от Министерства обороны, что во многих случаях затруднительно из-за особенностей учета в советский период.

Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, комментируя инициативу, отметил сложность диалога по данному вопросу. «Вы знаете, были приняты поправки относительно дагестанских событий. Двадцать законов приняты о ветеранах с начала СВО, по категориям мы постепенно всё это регулируем. Но что касается времен Советского Союза, там проблема в другом: надо работать с Министерством обороны, и пока оно не предоставит документальное подтверждение, Правительство это решение не поддержит», – пояснил парламентарий.