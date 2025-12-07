Ярмарка в поддержку солдат СВО прошла в одной из школ Актанышского района

В Татарско-Суксинской основной общеобразовательной школе Актанышского района состоялась благотворительная ярмарка в поддержку солдат, участвующих в специальной военной операции.

К подготовке присоединились коллектив школы, учащиеся и родители. Они принесли для продажи домашние продукты, украшения ручной работы, вязаные носки, доски с рисунками и другие изделия.

Особое внимание уделили теплу и поддержке: вместе с детьми были написаны письма для военнослужащих, созданные рисунки станут частью гуманитарной посылки и помогут поддержать боевой дух защитников.

Директор школы Фидан Газизов подчеркнул значимость мероприятия.

«Пусть эта прекрасная традиция не теряет своей преемственности. На вырученные средства будут закуплены необходимые вещи и переданы нашим защитникам. Огромное спасибо родителям, которые всегда поддерживают нас!» – сказал он.

По словам руководителя образовательного учреждения, главная цель участников благотворительной акции остается неизменной – мирное небо над головой и скорейшее возвращение всех солдат домой.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

Фото предоставил советник директора по воспитательной работе Татарско-Суксинской ООШ Айсылу Нургалиева.