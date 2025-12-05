«Добро вернется к вам сторицей»: глава Актанышского района поздравил волонтеров СВО

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В Актанышском районе отметили День добровольца и волонтера. Праздничная встреча активистов, работающих под эгидой некоммерческого фонда «Мы вместе», состоялась сегодня в Актаныше и объединила добровольцев из разных сельских поселений района. Глава Актанышского района Ленар Зарипов тепло поздравил участников и поблагодарил их за самоотверженную работу, внимание к нуждающимся и готовность помогать.

Некоммерческий фонд «Мы вместе» активно взаимодействует с сельскими жителями и регулярно проводит благотворительные инициативы. Одно из ключевых направлений – поддержка участников специальной военной операции. Жители деревень и сел Актанышского района вяжут теплые вещи, плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи, собирают продукты длительного хранения и гостинцы. Благодаря общим усилиям даже небольшой вклад каждого превращается в ощутимую поддержку бойцов.

«Ваше трудолюбие, умение объединяться и помогать – это проявление настоящего человеческого достоинства. Добро, которое вы делаете, обязательно возвращается сторицей. Спасибо вам за вашу доброту и неравнодушие», – отметил в своем выступлении Ленар Зарипов.

Директор фонда Лилия Гикрамина вручила Почетные грамоты волонтерам из Актанышского, Старокурмашевского, Зубаировского, Кировского, Старобайсаровского, Уразаевского, Казкеевского, Аишевского и других сельских поселений. Она выразила признательность каждому, кто поддерживает инициативы фонда и участвует в добрых делах.

Особенно трогательным моментом встречи стало оглашение письма благодарности от бойцов 1232 полка, адресованного волонтерам района. Ветераны подчеркнули, что помощь, которую готовят сельчане, незаменима в полевых условиях и поддерживает моральный дух защитников.

Руководитель районного отделения «Молодой гвардии» Айдар Нурутдинов вручил благодарственные письма Лилии Гикраминой и одной из самых активных помощниц фонда – Фирдании Нуруллиной.

Среди добровольцев – многие, кто трудится почти ежедневно.

Так, Нурдида Хазипова из деревни Зубаирово с 2022 года вовлекает в работу односельчан. Женщины и дети плетут маскировочные сети, сушат овощи для сухих супов, помогают в хозяйственных делах. Сельчане выполняют десятки видов ручной работы: от вязания наколенников до подготовки адресных посылок.

Разиля и Ильгиз Гиздатуллины из небольшой деревни Чишмабашево стояли у истоков местного волонтерского движения. Они вспоминают, что первые инициативы начинались с простых дел – сушки лапши и вязания носков. Сегодня жители объединяются для масштабной помощи: за год изготовили несколько маскировочных сетей, собрали медикаменты и теплые вещи, передали их через фонд.

«Мы не можем быть рядом с ребятами на передовой, но можем поддержать их трудом. Для нас это дело чести», – говорят супруги.

Жители Старобайсаровского сельского поселения демонстрируют особую сплоченность. В Чишмабашево, Новом и Старом Байсарово люди разных возрастов участвуют в сборах, помогают в клубах, проводят субботники, поддерживают общественные инициативы.

Встреча завершилась дружеским чаепитием, во время которого участники обменялись опытом, поделились идеями и обсудили планы дальнейших благотворительных дел.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

