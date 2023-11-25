Ярмарка для бойцов СВО в Зеленодольском районе собрала более 400 участников

«Ярмарка добра» в селе Большие Ключи Зеленодольского района РТ собрала 400 участников. В Дом культуры пришли школьники, волонтеры движения «Желаем мирного неба», неравнодушные жители села и близлежащих населенных пунктов.

Для посетителей за символическую цену прошла выставка-ярмарка изделий, были представлены кулинария, фермерские продукты, шкатулки, предметы быта и многое другое. Собранные средства пойдут на покупку товаров первой необходимости для бойцов.

На сегодняшний день из района отправлено уже 120 тонн груза на общую сумму более 50 млн рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что с комбината «Майский» на СВО выехала фура с гуманитарной помощью для жителей Лисичанска и Рубежного.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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