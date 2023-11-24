«Гумпомощь должен был отправить Ильшат Ганиев»: с комбината «Майский» на СВО выехала фура

Отправку гуманитарного груза провели сегодня в Зеленодольском районе РТ на территории тепличного комбината «Майский». Мероприятие посвятили памяти директора организации Ильшата Ганиева, который скончался на 70-м году жизни 22 ноября.

В отправке колонны приняли участие глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев, руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Марат Самигуллин и заместитель генерального директора ООО «Майский» Айрат Салахиев.

По счету это 23-й конвой с начала специальной военной операции. На сегодняшний день отправлено в общей сложности 120 тонн груза на общую сумму более 50 млн рублей.

«Мы должны были отправить этот груз вместе с Ильшатом Газимовичем. Но так вышло, что сегодня мы попрощались с ним и исполняем его волю. Ильшат Газимович проводил встречи с бойцами, которые прибывали в отпуск. На одной из них ребята обозначили, что им необходимо на передовой — это генераторы, стройматериалы и многое другое. С учетом их требований был сформирован груз, и сегодня мы его отправляем. Сегодняшняя отправка в память Ильшата Газимовича!» — отметил глава района Михаил Афанасьев.

Руководитель добавил, что работа по линии СВО будет продолжаться, она идет от души, в том числе по инициативе самих граждан.

Гуманитарная помощь, собранная под эгидой «Единой России», будет отправлена в Лисичанск и Рубежное.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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