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На берегу Казанки появится комплекс «Яр Парк» с люкс-гостиницей и ТЦ за 29 млрд рублей
На берегу Казанки, на улице Сибгата Хакима, планируют построить новый многофункциональный комплекс. «Яр Парк» будет включать в себя туристическую, социальную и деловую инфраструктуру, в том числе гостиницу люкс-класса, детсад, ТЦ, офисные помещения и площадки для общественных и развлекательных мероприятий.
Строительство центра обойдется в 28,7 млрд рублей, им займется группа компаний KravtGroup — проект накануне презентовали и одобрили на заседании Агентства инвестиционного развития РТ с участием Раиса республики Рустама Минниханова.
Общая площадь помещений многофункционального центра составит порядка 300 тыс. кв. метров. При строительстве будет благоустроено и 33 тыс. кв. метров прилегающей территории, возведены детские площадки и зона отдыха, которые будут работать круглый год.
Ранее «Татар-информ» опубликовал большой материал об этом проекте.
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