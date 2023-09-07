На берегу Казанки появится комплекс «Яр Парк» с люкс-гостиницей и ТЦ за 29 млрд рублей

На берегу Казанки, на улице Сибгата Хакима, планируют построить новый многофункциональный комплекс. «Яр Парк» будет включать в себя туристическую, социальную и деловую инфраструктуру, в том числе гостиницу люкс-класса, детсад, ТЦ, офисные помещения и площадки для общественных и развлекательных мероприятий.

Строительство центра обойдется в 28,7 млрд рублей, им займется группа компаний KravtGroup — проект накануне презентовали и одобрили на заседании Агентства инвестиционного развития РТ с участием Раиса республики Рустама Минниханова.

Общая площадь помещений многофункционального центра составит порядка 300 тыс. кв. метров. При строительстве будет благоустроено и 33 тыс. кв. метров прилегающей территории, возведены детские площадки и зона отдыха, которые будут работать круглый год.

Ранее «Татар-информ» опубликовал большой материал об этом проекте.