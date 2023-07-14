Японский автоконцерн Isuzu Motors ушел из России и передал акции «Соллерсу»

Российский рынок покинул японский автоконцерн Isuzu. Акции российского дочернего предприятия он передал компании «Соллерс», передает Kyodo.

Isuzu приостановил производство автомобилей в России в марте 2022 года из-за проблем с поставками запчастей после начала военной спецоперации, напоминает агентство. В результате был зафиксирован «чрезвычайный убыток» в размере около 1,7 млрд иен (болеее 12 тыс. долларов). При этом предприятие, уходя из Россиии, указало на «отсутствие перспектив» на возобновление работы.

«Соллерсу» автоконцерн передал завод, который работал с 2008 года, на нем трудоустроены 200 сотрудников.

Напомним, «Соллерс» – российская автомобильная компания, работающая в партнерстве с Ford, Mazda и Isuzu. В начале недели Раис РТ Рустам Минниханов принял участие в запуске завода «Соллерс» в ОЭЗ «Алабуга». Завод в Татарстане будет специализироваться на двигателях для легких коммерческих автомобилей «Соллерс», внедорожников УАЗ