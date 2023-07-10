Минниханов принял участие в запуске завода «Соллерс» в ОЭЗ «Алабуга»

фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в запуске завода компании «Соллерс». Новая площадка, на которой займутся производством двигателей, начнет работу на территории ОЭЗ «Алабуга».

Участие в церемонии, прошедшей на стенде Татарстана на выставке «Иннопром — 2023», принял Премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Хочу поблагодарить всех, руководство Татарстана, Минпромторг за организацию этой работы», — обратился Премьер к участникам церемонии.

Завод двигателей в ОЭЗ «Алабуга» был создан в 2015 году и производил продукцию для автомобилей Ford до 2019 года. Ожидается, что новый завод будет производить до 50 тыс. единиц продукции в год. Его производственные линии автоматизированы на 95%.

Как объяснили в пресс-службе Раиса Татарстана, новый завод — это первое глубоко локализованное производство малых дизельных двигателей в России. Он будет обслуживать нужды отечественного автопрома и ряда других областей, в том числе судостроения, АПК и энергетики. Завод будет специализироваться на двигателях для легких коммерческих автомобилей «Соллерс», внедорожников УАЗ. Изучается возможность поставки и на линейку среднетоннажных автомобилей «КАМАЗ-Компас».

Фото, видео: пресс-служба Раиса Татарстана