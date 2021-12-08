Японские туристы отправились на МКС с космодрома Байконур

С российского космодрома Байконур стартовала ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-20». На его борту находятся японский бизнесмен Юсаку Маэдзаву и его помощник Едзо Хирано, которые направляются на Международную космическую станцию, передает РИА Новости.

Космическим кораблем командует российский космонавт Александр Мисуркин.

«Союз МС-20» вышел на орбиту через девять минут после запуска. Он проведет в пути до станции примерно шесть часов.

Стыковка корабля с МКС запланирована на 16.41 по московскому времени. Уже 20 декабря экипаж должен вернуться на Землю.

Ранее, 5 октября, первый в мире «киноэкипаж» из России отправился к Международной космической станции для съемок фильма «Вызов». Он станет первой в мире кинолентой с профессиональными актерами, снятой в космосе. Члены экипажа успешно вернулись на Землю 17 октября.