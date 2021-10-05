Россия отправила на МКС первый в мире «киноэкипаж»

Первый в мире «киноэкипаж» из России отправился к Международной космической станции (МКС) для съемок исторического фильма, передает радио Sputnik.

На борту космического корабля находятся актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров.

«Киноэкипаж» должен снять фильм под названием «Вызов». Это будет первая в мире кинолента с профессиональными актерами, снятая в космосе.

«Товарищ председатель государственной комиссии, экипаж космического корабля „Союз МС-19“ к полету готов», — сказал Шкаплеров на 254-й площадке космодрома Байконур.

Утром 5 октября экипаж в полном составе выехал из гостиницы «Космонавт» под традиционную песню «Трава у дома». В 11:55 по московскому времени корабль был запущен в космос, где съемочная группа проведет следующие 12 дней.