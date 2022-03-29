Япония запретит поставки предметов роскоши в Россию

Власти Японии начиная с 5 апреля запретят экспортировать в Россию предметы роскоши, включая автомобили премиум-класса и драгоценные камни. Об этом заявил японский министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда, передает РИА Новости.

«Согласно решению Правительства, начиная с 5 апреля, вводится запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, в том числе автомобилей премиум-класса, драгоценных камней и ювелирных изделий», — сообщил политик в ходе пресс-конференции.

Ранее Япония исключила РФ из режима наибольшего благоприятствования в торговле и запретила с 18 марта поставки 275 товаров. Речь идет в том числе о полупроводниках, радарах, сенсорах, лазерах, средствах связи, записывающих устройствах, программном обеспечении, деталях для тракторов, авиационных газотурбинные двигателях и их комплектующих.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили спецоперацию и начали ужесточать санкции против России. Многие крупные компании стали покидать российский рынок.