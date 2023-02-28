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Япония ввела санкции против замглавы Минобороны России и сотрудников АП РФ
Власти Японии ввели санкции против 48 граждан России, принадлежащие им активы в случае обнаружения будут заморожены. Об этом сообщается на сайте японского Министерства иностранных дел.
В частности, ограничительные меры введены против заместителя министра обороны России Виктора Горемыкина, президента концерна «Калашников» Алана Лушникова, начальника Управления Президента РФ по обеспечению деятельности Государственного совета Александра Харичева и его заместителя Бориса Рапопорта.
Кроме того, под санкции попали начальник Главного вычислительного центра Генерального штаба Вооруженных сил РФ Роберт Баранов, ряд других сотрудников этого центра и секретарь Совета безопасности Чечни Турпал-Али Ибрагимов.
В отдельный санкционный список внесены девять сотрудников администраций регионов, присоединенных к РФ после плебисцитов, прошедших в сентябре 2022 года (речь идет о Донецкой и Луганской народных республиках, а также о Херсонской области).
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Япония ввела санкции против ЧВК «Вагнер», Росбанка и холдинговой компании «Ак Барс».
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