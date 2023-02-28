Япония ввела санкции против ЧВК «Вагнер», Росбанка и холдинговой компании «Ак Барс»

Власти Японии ввели санкции против 94 российских юридических лиц. Активы 73 компаний и организаций будут заморожены в случае обнаружения, в отношении еще 21 юридического лица вводятся экспортные ограничения. Об этом сообщается на сайте японского Министерства иностранных дел.

В частности, экспортные ограничения затрагивают холдинговую компанию «Ак Барс», а арест активов грозит казанскому НПФ «Первый промышленный альянс».

Кроме того, в случае обнаружения будут заморожены активы Росбанка, НПО «Квант», судостроительного завода «Вымпел», Машиностроительного конструкторского бюро «Факел» имени академика П. Д. Грушина, ОАО «Радиоавионика», Саратовского радиоприборного завода, АО «НИИ Мортеплотехники», Улан-Удэнского авиационного завода, ЦМКБ «Алмаз» и Адмиралтейских верфей, а также компаний «Лахта парк» и «Лахта Плаза».

Экспортные ограничения затрагивают в том числе частную военную компанию «Вагнер», Росстандарт, Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН, Федеральный центр двойных технологий «Союз», компанию «Миландр», Институт физики полупроводников имени А. В. Ржанова Сибирского отделения РАН и холдинг «Росэлектроника».