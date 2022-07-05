Япония ввела санкции против еще 57 граждан и 90 компаний России и Беларуси

Япония ввела новые санкции против России и Беларуси. Ограничительные меры затронули еще 57 физических и 90 юридических лиц, сообщает пресс-служба японского Министерства финансов.

В частности, санкционные списки пополнили заместитель Премьер-министра РФ — руководитель Аппарата Правительства РФ Дмитрий Григоренко, виолончелист Сергей Ролдугин и его жена Елена Миртова, жена основного владельца ПАО «Северсталь» Алексея Мордашова Марина, а также его сыновья Кирилл и Никита, генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, генеральный директор — председатель правления АО «Росгеология» Сергей Горьков и сооснователь группы компаний «Киевская площадь» Год Нисанов.

Кроме того, санкции введены против лиц, непосредственно связанных со специальной военной операцией на Украине. Это глава пророссийской Херсонской военно-гражданской администрации Владимир Сальдо, его заместитель Кирилл Стремоусов и офицеры 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.

Рестрикции затронули компании, занимающиеся авиастроением, судостроением и радиоэлектроникой, а также ряд СМИ. Среди последних — информационно-аналитическое агентство South Front, медиагруппа Newsfront и информационное агентство «Инфорос».

Страны Запада стали ужесточать санкции против России после начала 24 февраля инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным специальной военной операции на Украине. Накануне антироссийские ограничительные меры расширила Великобритания.